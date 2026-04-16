Chituru Ali parteciperà a due gare in Africa nelle prossime settimane, con l'obiettivo di prepararsi alle World Relays, i campionati mondiali di staffette che si terranno a Gaborone il 2 e 3 maggio. Nella stessa fase, ad Addis Abeba, sarà presente anche il velocista Omanyala, impegnato in competizioni di preparazione per gli eventi in programma.

Chituru Ali ha programmato un paio di gare in Africa nelle prossime settimane, in modo da farsi trovare pronto alle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che andranno in scena a Gaborone (Botswana) nel weekend del 2-3 maggio. Il velocista comasco sarà chiamato a fornire un contributo importante alla 4×100 che punterà a qualificarsi ai Mondiali 2027 (verranno messi in palio dodici pass), ma sarà importante scaldare il motore, considerando anche la lunga lontananza dalle gare. Il vicecampione d’Europa sui 100 metri gareggerà sabato 18 aprile ad Addis Abeba (Etiopia), prodigandosi sul rettilineo in una tappa bronze del World Continental Tour (il quarto circuito internazionale itinerante per importanza).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chituru Ali torna in gara: due assaggi in Africa verso le World Relays. C’è anche Omanyala ad Addis Abeba

Notizie correlate

Un ponte per la crescita comune: Meloni ad Addis Abeba per il vertice Italia-AfricaAddis Abeba accoglie la seconda edizione del Vertice Italia-Africa, tra Capi di Stato e di Governo.

Da Roma ad Addis Abeba. Il Piano Mattei sempre più trait d’union tra Europa e AfricaMonitorare i progressi sulle iniziative intraprese, a due anni dal varo del Piano Mattei, nella consapevolezza che il rafforzamento dei partenariati...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Chituru Ali torna in azzurro: guiderà la 4×100 alle World Relays 2026; Ali ritorna dopo 4 anni nel giro della 4x100 uomini; Il ritorno di Chituru Ali dopo un anno di buio: finalmente una nuova risorsa per la 4×100; Mondiali di Staffette 2026, l’Italia dell’Atletica torna in pista: obiettivo medaglie.

Ali riparte dai 100 di Addis AbebaDue gare in Africa prima di tornare in azzurro. È l’ora dell’esordio per Chituru Ali che ricomincia sabato da Addis Abeba, in Etiopia, sui 100 metri nella tappa Bronze del Continental Tour. Dopo una s ... fidal.it

Chituru Ali riparte: il velocista azzurro torna in pista e rilancia le ambizioni della 4×100Chituru Ali si riaffaccia sulla scena internazionale dopo una lunga fase di stop e difficoltà fisiche . Il velocista comasco resta uno dei soli tre italiani cap ... sportface.it

Chituru Ali, il secondo italiano più veloce di sempre. Pronto a tornare! Lo rivedremo in staffetta dopo 4 anni. Tutti gli scenari facebook

Il ritorno di Chituru Ali dopo un anno di buio: finalmente una nuova risorsa per la 4×100 - x.com