PRIMA EDIZIONE PREMIO FRANCO ZEFFIRELLI

Franco Zeffirelli, uno dei registi più noti e amati, è morto, e suo figlio Pippo ha deciso di creare il Premio Zeffirelli per onorare il suo ricordo. La prima edizione si svolge a Firenze, città che il regista amava profondamente, e premia artisti e creativi che sanno trasformare le idee in realtà. Pippo Zeffirelli ha scelto di dedicare questo riconoscimento alla passione e alla capacità di sognare, proprio come faceva il padre.

Firenze. Il sogno di Franco Zeffirelli, uno dei più grandi registi al mondo, si avvera grazie all'amore del figlio Pippo, presidente della Fondazione, che ha continuato il suo percorso con grande forza, realizzando ciò che lui avrebbe voluto: un Premio che riconoscesse il valore di chi sa lavorare e creare sogni e progetti. È accaduto e ne siamo fieri: "Questo Premio nasce con l'intento di onorare e proseguire l'eredità artistica del Maestro – spiega Pippo – il cui nome è internazionalmente riconosciuto come sinonimo di eccellenza, estetica e maestria. Si propone di celebrarne il lascito attraverso il riconoscimento di personalità affermate ed emergenti".