Una giovane donna ha raccontato di essere stata vittima di violenza domestica da parte di un ex compagno uscito di prigione con il braccialetto elettronico. La ragazza, di 23 anni, ha descritto il percorso che l’ha portata a subire ripetuti abusi, culminati in un episodio in cui l’uomo le ha rotto il naso a pugni. Dalla prima uscita insieme agli abusi, ha assistito a un ciclo di violenza culminato in un’aggressione grave.

Poi è arrivata la notizia: il suo ex fidanzato, Gabriel Costantin, 25 anni, condannato in primo grado a sei anni e tre mesi per maltrattamenti e lesioni, in appello ha ricevuto uno sconto di pena. Il motivo? Il giorno in cui le ha rotto il naso prendendola a pugni, lui e Chiara si erano già lasciati. Non vivevano più insieme, quindi è venuta meno l’accusa di «maltrattamenti in famiglia». Sei mesi in meno da scontare, che sommati ai due anni già trascorsi in carcere, hanno fatto scendere la pena sotto ai quattro anni. E così lui ha potuto chiedere gli arresti domiciliari. Il 15 aprile Gabriel è tornato a casa, da sua madre, una donna che «mentre puliva il mio sangue per terra, cercava di portarmi via il cellulare perché non denunciassi il figlio», racconta Chiara, le cui lacrime sono state prosciugate dalla rabbia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Balistreri: «L’anno scorso sono morte almeno tre donne per mano di ex compagni usciti di galera con il braccialetto elettronico. La prossima potrei essere io»

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