Chiara Balistreri | Il mio ex tornerà a casa la decisione è stata presa da tre donne Non c'è giustizia

Chiara Balistreri ha dichiarato che il suo ex fidanzato, dopo aver subito un procedimento giudiziario, tornerà a vivere con lei. La donna ha affermato che la decisione di permettergli di rientrare in casa è stata presa da tre donne. Balistreri, visibilmente emozionata, ha riferito anche che il suo ex è munito di un dispositivo di sorveglianza che gli impedisce di avvicinarsi.