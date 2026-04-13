Chiara Balistreri | Il mio ex tornerà a casa la decisione è stata presa da tre donne Non c'è giustizia
Chiara Balistreri ha dichiarato che il suo ex fidanzato, dopo aver subito un procedimento giudiziario, tornerà a vivere con lei. La donna ha affermato che la decisione di permettergli di rientrare in casa è stata presa da tre donne. Balistreri, visibilmente emozionata, ha riferito anche che il suo ex è munito di un dispositivo di sorveglianza che gli impedisce di avvicinarsi.
Chiara Balestreri in lacrime rende noto che Gabriel Constantin, il suo ex fidanzato dal quale per anni ha subito violenze, tornerà a casa, munito del dispositivo che non gli consentirà di avvicinarsi. La 23enne prende le distanze da un sistema dal quale non si sente tutelata e dichiara: "Non ho giustizia".🔗 Leggi su Fanpage.it
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