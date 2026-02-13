“Latitante io? Sono nel Regno Unito. Il braccialetto elettronico? L’ho tolto perché cancerogeno”. Parla lo stalker ricercato ANCONA - È latitante da settembre, da quando ha rotto il braccialetto elettronico mentre si trovava agli arresti domiciliari in provincia di Siena per stalking e lesioni nei confronti della ex compagna, una 31enne osimana. Lo stalker, che si è consegnato a una telefonata ai media, ha spiegato di aver deciso di togliersi il dispositivo perché ritiene che possa provocare tumori. La sua fuga ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine

Salvatore Del Campo rilascia un'intervista telefonica alla trasmissione Chi l'ha visto? Vuole che i giudici rivedano il suo caso. L'avvocato della ex aggredita: "Torni in Italia e affronti i processi" ANCONA - Mercoledì sera la trasmissione Chi l'ha visto? ha mandato in onda una intervista telefonica che Salvatore Del Campo, 41 anni, siciliano, ha rilasciato all'inviata della trasmissione che dopo gli articoli di cronaca usciti nella stampa e siti locali sta seguendo il caso.

Un uomo di 28 anni, sottoposto a sorveglianza con il braccialetto elettronico, è stato arrestato per aver continuato a molestare l'ex compagna, nonostante il divieto e le restrizioni imposte dal giudice.

Salvatore, l’uomo accusato di stalking che era stato dato in fuga, si è presentato in televisione a ‘Chi l’ha visto?’ per raccontare la sua versione dei fatti.

