Una giovane influencer di 24 anni di Bologna ha condiviso sui social un messaggio in cui esprime lutto, paura e rabbia, dopo aver ricevuto una denuncia per diffamazione da parte del suo ex compagno. La ragazza, visibilmente commossa, ha dichiarato di voler continuare a dire la verità nonostante le azioni legali. Nel video, ha anche annunciato che l’ex compagno, uscito dal carcere, è stato coinvolto nella vicenda.

Chiara Balistreri, influencer 24enne di Bologna, è comparsa in lacrime in un video sui social. La ragione? Il suo ex compagno, Gabrel Constantin, è uscito dal carcere. Lo stesso ragazzo che aveva denunciato e che l’aveva costretta a un ricovero in ospedale. Constantin è stato condannato in appello per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi, e ora ha ottenuto di scontare il resto della pena agli arresti domiciliari, nell’abitazione della madre. Chiara Balistreri sarà intervistata da Silvia Toffanin a “Verissimo”, nella puntata in onda domani, sabato 18 aprile, su Canale 5. “Sono in lutto. Ho paura e sono arrabbiata”, sono le prime parole come riporta una nota ufficiale di anticipazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono in lutto. Ho paura e sono arrabbiata. Gabriel mi ha denunciato per diffamazione, pensa di tapparmi la bocca, ma dirò sempre la verità”: così Chiara Balistreri

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Chiara Balistreri, lo sfogo in lacrime sui social: «Il mio ex va ai domiciliari, se succede qualcosa mi avranno sulla coscienza»«Sono appena stata svegliata con una chiamata della polizia di Bologna che mi informava che Gabriel fra due giorni tornerà a casa, tornerà a casa con dispositivo. leggo.it

Chiara Balistreri in lacrime: «Il mio ex ai domiciliari, in quella casa dove ho preso botte per 5 anni»L'ex compagno di Chiara Balistreri, condannato per maltrattamenti e lesioni, esce dal carcere: «Se mi succede qualcosa mi avrete sulla coscienza» ... iodonna.it

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