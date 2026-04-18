A poche settimane dall’inizio di un procedimento legale, una donna ha commentato pubblicamente la sua esperienza di violenza subita da un ex partner. In un’intervista televisiva, ha raccontato di aver subito per anni comportamenti aggressivi e di aver avuto paura, aggiungendo di sentirsi sconfitta e arrabbiata. La donna ha inoltre riferito che l’uomo coinvolto è stato posto agli arresti domiciliari.

Bologna, 18 aprile 2026 – "Mi sento sconfitta, ho paura e sono arrabbiata. Non posso pensare che dopo tutto quello che mi ha fatto il mio ex, Gabriel: ho preso botte per cinque anni, è stato messo agli arresti domiciliari ". Chiara Balistreri, l’influencer bolognese di 24 anni, è tornata questo pomeriggio a Verissimo, denunciando una decisione che ritiene "una sconfitta non solo per me, ma anche per tutte le donne che hanno il coraggio di denunciare le violenze". Una storia iniziata in giovane età, che si è presto trasformata. Chiara conobbe l’ex fidanzato, Gabriel Constantin, quando aveva 14 anni. "Mi colpì il fatto che facesse discorsi molto toccanti a livello umano e sembrasse veramente una persona sensibile – ha raccontato a più riprese la giovane –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiara Balistreri a Verissimo: “Lui col braccialetto al piede, io senza difese: ho paura e mi sento sconfitta”

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