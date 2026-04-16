La recente crisi politica in Bulgaria ha portato a un rafforzamento delle influenze esterne nella regione, con Mosca che sembra approfittare della situazione. La sconfitta del leader ungherese nelle elezioni di questa settimana ha eliminato uno dei principali alleati del Cremlino in Europa orientale, lasciando spazio a nuovi equilibri politici e alleanze. La situazione apre a possibili sviluppi nelle relazioni tra Mosca e alcuni paesi dell’Unione Europea.

La sconfitta di Viktor Orbán nelle elezioni ungheresi della scorsa settimana ha privato il Cremlino di quello che, con tutta probabilità, era il suo più potente alleato in Europa orientale e non solo. Ma la fine dell’egemonia orbaniana in Ungheria non vuol dire che Mosca non abbia più modo e intenzione di sfruttare attori politici europei per promuovere la sua influenza oltre i suoi confini occidentali. Al contrario, nell’ultimo periodo si parla molto di un personaggio che potrebbe portare la Bulgaria nell’orbita russa. Ex capo dell’aeronautica e presidente del Paese dal 2017 fino al gennaio di quest’anno, Rumen Radev si presenta oggi come il favorito alle elezioni legislative in un Paese logorato da anni di instabilità politica.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La crisi politica bulgara apre spazio a Mosca. Chi è il nuovo amico di Putin in Ue

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