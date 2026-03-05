Viva le Paralimpiadi ma disonore sull’Ipc che permette le bandiere russe C’è chi dice no

Il prossimo fine settimana, il braciere olimpico si riaccenderà sotto l’Arco della Pace di Milano e a Cortina, segnando l’inizio delle Paralimpiadi. Mentre alcuni celebrano l’evento, critiche arrivano all’International Paralympic Committee per aver ammesso le bandiere russe, suscitando polemiche tra chi si oppone. La città di Milano si prepara a ospitare le competizioni, con l’attenzione puntata anche sulle decisioni prese dall’organizzazione internazionale.

La macchia sui burocrati del Comitato paralimpico che hanno dichiarato, nei fatti, di stare dalla parte di una dittatura sanguinaria, quella di Vladimir Putin Il braciere olimpico si sta per riaccendere sotto l’Arco della pace di Milano e a Cortina, e Milano da domani sarà chiamata a verificare se la sua elogiata modernità sarà all’altezza del “design for all”, il design inclusivo richiesto anche alle grandi manifestazioni sportive dalla nostra epoca ispirata all’etica e ai diritti. Arrivano i Giochi paralimpici invernali, un onore ospitarli (la prima edizione estiva fu del resto a Roma nel 1960) e un applauso ai 655 atleti da oltre 50 nazioni che vi prenderanno parte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

“Scandaloso”. Furia di Kiev per le bandiere russe e bielorusse alle ParalimpiadiÈ polemica in vista dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: al centro della querelle la partecipazione di atleti russi e bielorussi.

Bandiere russe alle Paralimpiadi, ira di KievLe autorità ucraine non parteciperanno alla cerimonia di apertura né agli eventi dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026.

