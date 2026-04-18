Chi imbarca la sinistra | profondo rosso un nome da far venire i brividi

Una proposta mira a unire le forze di diverse forze di sinistra per creare un fronte democratico comune. L’obiettivo è coinvolgere più sigle politiche di orientamento progressista, cercando di rafforzare la presenza e l’azione di un campo che si oppone alle forze di destra. La strategia si basa sulla volontà di coordinare le iniziative e le candidature all’interno di una piattaforma condivisa.

Un passo verso il campo progressista per provare a costruire un Fronte democratico comune contro le destre. Rifondazione Comunista di Maurizio Acerbo torna a guardare al percorso del centrosinistra con un documento votato a stretta maggioranza (89 a 80) al Comitato politico svoltosi tra il 10 e il 12 aprile. "Coerentemente con la nostra storia - si legge nel testo - che non ci ha visto mai equiparare la destra fascista e leghista al centro-sinistra anche nei momenti di più aspro conflitto, il Partito della Rifondazione Comunista propone alle forze sociali e politiche di opposizione al governo Meloni di lavorare per un Fronte democratico per la Costituzione che ponga le basi per una coalizione elettorale maggioritaria".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Chi imbarca la sinistra: profondo rosso, un nome da far venire i brividi Notizie correlate Chelsea, dal profondo blu al profondo rosso è un attimo: i dati Uefa indicano una perdita monstre (407 milioni di euro) nel 2024-25Il Telegraph: "Il rapporto mostra come la rosa del Chelsea lo scorso anno fosse la più costosa mai assemblata nella storia del calcio, con un costo... Borse in profondo rosso dopo gli attacchi. Milano perde il 2,4%, crollano i titoli delle compagnie aeree (ma c'è chi sale)Le Borse europee aprono in profondo rosso nella prima seduta di contrattazioni del mese di marzo.