Marco Costantini è l’ex marito di Matilde Brandi e padre delle sue due figlie, Aurora e Sofia. La loro relazione è durata circa sedici anni, iniziata nel 2004 e terminata nel 2020. Costantini e Brandi hanno condiviso un percorso di vita lungo diversi anni, caratterizzato da una relazione definita dall’ex compagno “strana”.

L’ex compagno di Matilde Brandi è Marco Costantini: i due hanno avuto una storia d’amore iniziata nel 2004 e conclusasi nel 2020. Dalla loro unione sono arrivate le figlie gemelle Aurora e Sofia nate nel 2006. La ballerina sarà tra gli ospiti oggi de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Mentre il volto tv partecipava al Grande Fratello nel 2020, si interrompeva il matrimonio con Marco Costantini che secondo rumours, si sarebbe legato ad una nuova donna. Uomo lontano dal mondo dello spettacolo, lavora come docente in alcuni atenei universitari ed è socio di studi commercialisti. “Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Marco Costantini, l’ex marito di Matilde Brandi (e padre delle figlie Aurora e Sofia): “Il nostro era un rapporto strano”

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