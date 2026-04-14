Chiara Balistreri nuovo sfogo sui social | Io denunciata dal mio carnefice Follia solo in Italia

Una donna ha condiviso sui social un messaggio in cui afferma di essere stata denunciata dal suo aggressore. La sua testimonianza è stata pubblicata online e riguarda un episodio che, secondo quanto riferito, si sarebbe verificato in Italia. La donna ha commentato la situazione definendola una “follia” e ha sottolineato come questa dinamica sia unica nel suo genere nel paese. La vicenda ha suscitato attenzione sui social network.

Bologna, 14 aprile 2026 – “Questo è l’unico Paese in cui tu, vittima, vieni denunciata dal tuo carnefice”. Un nuovo sfogo sui social per Chiara Balistreri, ventitreenne che a novembre 2024 denunciò su Tik Tok le violenze subite dall’ex fidanzato, il romeno Gabriel Costantin. In precedenza, infatti, la ragazza in lacrime era tornata sulla vicenda dopo la decisione della Corte d’Appello di mandare l’ex ai domiciliari con il braccialetto elettronico. “Dopo avervi raccontato che fra due giorni Gabriel tornerà a casa con il dispositivo di braccialetto elettronico sono dovuta andare in questura” spiega l’influencer. Il motivo è presto detto. https:www.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiara Balistreri, nuovo sfogo sui social: “Io, denunciata dal mio carnefice. Follia, solo in Italia” Chiara Balistreri denunciata dall’ex che la picchiava: “Da vittima a carnefice, succede solo in Italia”Chiara Balistreri è stata denunciata per diffamazione dal suo ex Gabriel Costantin. Le lacrime di Chiara Balistreri sui social: “Il mio ex violento esce dal carcere, lo Stato non tutela le donne”Bologna, 13 aprile 2026 - Chiara Balistreri, 24 anni di Bologna, è in lacrime e sui social torna a parlare delle violenze che ha subito negli durante...