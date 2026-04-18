Valeria Pintone, moglie di Gianmarco Tognazzi, è al centro di questa vicenda, che riguarda anche il suo rapporto con l’attore. La loro relazione, iniziata circa vent’anni fa, è stata caratterizzata da un lungo corteggiamento. L’incontro tra i due ha avuto un impatto significativo sulla vita privata dell’attore, che ora condivide da tempo una relazione stabile e duratura con lei.

L’incontro tra Gianmarco Tognazzi con la moglie Valeria Pintore ha cambiato totalmente la vita privata dell’attore che, oggi, da 20 anni, vive una splendida relazione con la sua dolce metà. “Quando non ci speravo più ho avuto la fortuna di incontrare mia moglie con cui ormai sto da vent’anni. C’è stato un colpo di fulmine. Non c’è un motivo perché non conosci la persona. Mi sono ostinato e alla fine era davvero la scelta giusta“, dice Tognazzi. La bellezza e spontaneità di Valeria Pintore colpiscono subito Gianmraco Tognazzi, che la invita subito ad uscire. Valeria inizialmente rifiuta, ma resta in contatto con lui per molto tempo. È...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Gianmarco Tognazzi, Valeria Pintone e cosa fa nella vita: “È stato un lungo corteggiamento”

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Un appuntamento da non perdere oggi sabato 18 aprile su Rai Uno alle ore 17.05 con CIAO MASCHIO condotto da Nunzia Di Girolamo ci Roberto Ciufoli e Gianmarco Tognazzi! Una bella intervista per conoscersi ancora di più! Disponibile anche su RaiPlay - facebook.com facebook

GIANMARCO TOGNAZZI, LA RESPONSABILITA’ DEL COGNOME, IL RAPPORTO CON IL PADRE UGO E SANREMO x.com