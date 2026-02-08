Chi è Fabio Palombi il fidanzato di Valeria Golino e cosa fa nella vita

Fabio Palombi è l’uomo che sta al fianco di Valeria Golino da qualche anno. È un avvocato e si sono conosciuti nel 2018, poco dopo la separazione dell’attrice da Riccardo Scamarcio. Da allora, Palombi e Golino vivono la loro storia, lontani dai riflettori.

Il fidanzato di Valeria Golino è Fabio Palombi, avvocato al suo fianco dal 2018, a seguito della rottura con Riccardo Scamarcio. L'attrice sarà stasera ospite di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19:30 sul Nove, dove presenterà il nuovo film che la vede protagonista, La Gioia. La lunga storia d'amore con Riccardo Scamarcio si concludeva dopo dodici anni e quando i due ex condividevano il set di John Wick 2 al fianco di Keanu Reeves, il gossip indicava una nuova fiamma per l'attrice e regista. I paparazzi di Chi all'epoca avevano immortalato la Golino con un giovane lontano dal mondo dello spettacolo per le vie della capitale.

