Chiara Balistreri ha raccontato più volte della relazione con i suoi genitori, in particolare del rapporto con la madre. Roberta Etzi, descritta come una donna forte, ha condiviso con la figlia momenti difficili legati a un amore complicato. La madre ha anche dichiarato di essere stata fondamentale nel salvataggio della figlia in un momento difficile. La loro storia si è sviluppata attraverso le esperienze di una relazione complessa e intensa.

Chiara Balistreri ha avuto modo di parlare in alcune occasioni dei suoi genitori, è forte in particolare il legame con la madre Roberta, una donna forte che ha vissuto con la figlia tutte le pagine complesse di un amore fin troppo tormentato. Roberta Etzi è sempre stata in prima persona vicina alla figlia Chiara Balistreri, in una vecchia intervista la ragazza ha raccontato come il legame con la madre fu in qualche modo un monito per il rapporto complicato vissuto con l’ex fidanzato Gabriel: “Mi disse che se non lo avessi denunciato sarei tornata a casa in una bara”. Chiara Balistreri ha vissuto un vero e proprio calvario, fra paura e dolore.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la mamma di Chiara Balistreri, Roberta Etzi: “È stata lei a salvarmi”

Notizie correlate

Chi è la fidanzata di Ermal Meta, Chiara Sturdà (mamma della figlia Fortuna Marie): “Lei mi ha curato”Ermal Meta è attualmente legato alla fidanzata Chiara Sturdà, agente sportiva e marketing manager nata nel 1990, con la quale ha avuto una figlia,...

Perché Chiara Balistreri è stata denunciata per diffamazione dal suo ex violentoLa storia di Chiara Balistreri torna a diventare un caso dentro e fuori i social dopo gli aggiornamenti che l’influencer 24enne di Bologna ha...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Chi è Chiara Balistreri: biografia, storia; Chi è Chiara Balistreri, ex naufraga all’Isola dei Famosi 2025; Costantin va ai domiciliari, la rabbia della ex Chiara Balistreri: Se mi succede qualcosa chi lo ha scarcerato mi avrà sulla coscienza - Il video; Il mio ex Gabriel Constantin esce dal carcere, se succede qualcosa mi avranno sulla coscienza. Lo sfogo in lacrime di ?Chiara Balistreri.

Chi è la mamma di Chiara Balistreri, Roberta Etzi: È stata lei a salvarmiChiara Balistreri ha avuto modo di parlare in alcune occasioni dei suoi genitori, è forte ... msn.com

Chiara Balistreri, l'Isola dei famosi, le violenze dell'ex, la sua scarcerazione, il nuovo amore. «Se mi succede qualcosa mi avranno sulla coscienza»«Sono in lutto. Ho paura e sono arrabbiata». Chiara Balistreri torna nel salotto di Verissimo, oggi 18 aprile, per commentare la ... msn.com

Ci sono notizie che cambiano tutto in un istante, togliendo il sorriso e la speranza. Oggi a #Verissimo, il racconto coraggioso di Chiara Balistreri. facebook

Perché Chiara Balistreri è stata denunciata per diffamazione dal suo ex violento x.com