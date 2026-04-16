Perché Chiara Balistreri è stata denunciata per diffamazione dal suo ex violento

Da bolognatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Balistreri, influencer di 24 anni di Bologna, si trova al centro di un caso legale che riguarda una denuncia per diffamazione da parte del suo ex compagno. La giovane ha condiviso sui social dettagli riguardanti maltrattamenti e una vicenda giudiziaria che vede l’uomo indagato per stalking. La situazione ha attirato l’attenzione pubblica, riaccendendo il dibattito su questioni di abusi e responsabilità online.

La storia di Chiara Balistreri torna a diventare un caso dentro e fuori i social dopo gli aggiornamenti che l’influencer 24enne di Bologna ha condiviso con i suoi follower sui maltrattamenti subiti dall’ex compagno Gabriele Costantin e sulla la vicenda giudiziaria dell’uomo, indagato per stalking.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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