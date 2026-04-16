Perché Chiara Balistreri è stata denunciata per diffamazione dal suo ex violento

Chiara Balistreri, influencer di 24 anni di Bologna, si trova al centro di un caso legale che riguarda una denuncia per diffamazione da parte del suo ex compagno. La giovane ha condiviso sui social dettagli riguardanti maltrattamenti e una vicenda giudiziaria che vede l’uomo indagato per stalking. La situazione ha attirato l’attenzione pubblica, riaccendendo il dibattito su questioni di abusi e responsabilità online.

La storia di Chiara Balistreri torna a diventare un caso dentro e fuori i social dopo gli aggiornamenti che l’influencer 24enne di Bologna ha condiviso con i suoi follower sui maltrattamenti subiti dall’ex compagno Gabriele Costantin e sulla la vicenda giudiziaria dell’uomo, indagato per stalking.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Chiara Balistreri sconvolta, il suo ex esce dal carcere: “Lui un violento, questo Stato non ci tutela”Per Chiara Balistreri, influencer 24enne di Bologna, arriva una notizia temuta: il suo ex compagno Gabriel Constantin è tornato in libertà. L’influencer Chiara Balistreri sconvolta, il suo ex esce dal carcere: “Lui un violento, questo Stato non ci tutela”Per Chiara Balistreri, influencer 24enne di Bologna, arriva una notizia temuta: il suo ex compagno Gabriel Constantin è tornato in libertà. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Chiara Balistreri in lacrime: Il mio ex fidanzato Gabriel Constantin fra due giorni tornerà a casa; Chiara Balistrieri sui social: Il mio ex violento esce dal carcere; Chiara Balistreri in lacrime: Il mio ex compagno violento esce dal carcere, non ho giustizia | VIDEO; Chiara Balistreri in lacrime: il suo ex violento torna in libertà. Chiara Balistreri, l’ex ai domiciliari nella casa delle violenzeIl video in lacrime: «Torna dove mi ha quasi uccisa». La paura dopo la decisione del giudice e il fallimento della tutela per le vittime ... dilei.it Chiara Balistreri sulla scarcerazione dell’ex violento: Se mi dovesse mai succedere qualcosa, mi devono avere sulla coscienza. I femminicidi si possono prevedere, ma ...L’ex compagno violento di Chiara Balistreri è stato scarcerato. Dopo diverse diminuzioni della pena, oggi per il ragazzo solo un dispositivo elettronico. Per Chiara, invece, una comprensibile preoccup ... mowmag.com Chiara Balistreri ha avuto il coraggio di denunciare il proprio aguzzino. Lui è stato condannato, Chiara ha respirato, ma dopo meno di un anno si è deciso di liberare chi le aveva rovinato la vita. Lottiamo affinché le donne siano davvero protette, denunciamo in facebook Chiara Balistreri denuncia la scarcerazione dell'ex violento: il suo sfogo sui social e il commento durissimo di Mario Adinolfi riaccendono il caso VIDEO x.com