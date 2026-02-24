Chi è la fidanzata di Ermal Meta Chiara Sturdà mamma della figlia Fortuna Marie | Lei mi ha curato

Ermal Meta ha scelto Chiara Sturdà come compagna, perché lei lo ha aiutato a superare un momento difficile. Chiara, agente sportiva e marketing manager nata nel 1990, ha sostenuto il cantante durante una fase complicata della sua vita. La coppia ha dato alla luce una figlia, Fortuna Marie, venuta al mondo il 19 giugno 2024. La nascita della bambina ha rappresentato un evento importante per entrambi.

Ermal Meta è attualmente legato alla fidanzata Chiara Sturdà, agente sportiva e marketing manager nata nel 1990, con la quale ha avuto una figlia, Fortuna Marie, nata il 19 giugno 2024. L’artista ha inoltre adottato due figlie, Klodjana e Lumturije. In passato, il cantante è stato legato per circa 9 anni a Silvia Notargiacomo, conduttrice radiofonica. Di Chiara si sa poco, nata nel 1990 a Milano (ha 34 anni), dopo aver lavorato nel mondo della contabilità, ha deciso di intraprendere un’altra strada nel mondo televisivo, approdando su Sportitalia nelle vesti di commentatrice sportiva. Ad oggi lavora come agente sportiva e marketing manager per una società che si occupa di consulenza per atleti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

