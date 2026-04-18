Theodora Bugel è la moglie dell’attore Roberto Ciufoli. Ha origini francesi e si occupa di arredamento e imprenditoria. Dopo aver incontrato il marito, si è trasferita in Italia. Non ci sono dettagli aggiuntivi sulla sua carriera o sulla vita privata.

T heodora Bugel è la moglie di Roberto Ciufoli e ha origini francesi e di lavoro fa l’imprenditrice e l’arredatrice e da quando ha conosciuto l’attore ha deciso di spostarsi in Italia. Sebbene il marito sia molto famoso, lei è rimasta lontana dai riflettori e ha sempre cercato di mantenere grande riserbo sulla sua vita privata. Solo in rarissime occasioni è apparsa insieme al marito in televisione, ma di certo non ama stare davanti alle telecamere. Nel 2004 Theodora Bugel è la moglie di Roberto Ciufoli si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune. In realtà erano vicini di casa! “ Stiamo insieme da 20 anni, un grande amore nato come? Lui era il mio vicino di casa, sempre a Roma, lui veniva a bussare spesso, ogni scusa era buona “, ha detto Theodora durante una puntata di Storie Italiane.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la bellissima moglie di Roberto Ciufoli, Theodora Bugel e cosa fa nella vita?

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