Giovanna Civitillo è nota per essere la moglie di Amadeus, conduttore televisivo. Nel 2002 entra nel cast de “L’eredità” su Rai 1, dove rimane fino al 2006. Durante quel periodo, si fa conoscere anche per una sua celebre “scossa” in trasmissione. La sua presenza nel programma rappresenta un momento importante della sua carriera televisiva.

La svolta, professionale e personale per Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, arriva con L’eredità su Rai 1 dove approda nel 2002 (celebre la sua “scossa”) e dove resterà fino al 2006. È lì che conquista i favori del pubblico ed è lì che conosce l’uomo che sarebbe diventato suo marito, Amadeus ( lui aveva alle spalle un precedente matrimonio dal quale ha avuto una figlia ), lei 25 anni, lui 40. “Per me era un gentleman, mi riservava le attenzioni che non avevo dai coetanei. È stato un grande amore che ci ha travolto”. Da quel momento la carriera di Giovanna Civitillo, che smette i panni di ballerina per indossare quelli di conduttrice o co-conduttrice, segue quella di Amadeus. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giovanna Civitillo, chi è la moglie di Amadeus e cosa fa nella vita?

Articoli correlati

Leggi anche: Lucio Presta contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, "pagato prezzo altissimo per stupidità e soldi"

Lucio Presta rompe il silenzio: i retroscena shock su Amadeus e Giovanna CivitilloSecondo il manager, Giovanna avrebbe agito contro di lui nonostante i vari incarichi che le aveva procurato, senza mai chiedere compensi.

Tutti gli aggiornamenti su Giovanna Civitillo

Temi più discussi: Dove vive Amadeus, i retroscena sul maxi appartamento di Milano; Celentano, presunto figlio fa causa: lui replica sono tuo nonno; Amadeus quarto giudice di Amici 25: Pronto a cominciare| Giuria al completo e il ruolo di Cattelan; Tanta paura per Marco Giallini, incidente mentre gira Rocco Schiavone: intervento chirurgico immediato.

Amadeus, chi è | Da Sanremo ad Amici, il matrimonio con Giovanna Civitillo ed i figli Alice e Josè AlbertoIl matrimonio con Giovanna Civitillo, i figli Alice e Josè Alberto e tanto altro: le ultime sul noto conduttore Amadeus ... ilsussidiario.net

Chi è la moglie di Amadeus e quanti figli ha?La moglie di Amadeus è Giovanna Civitillo, ballerina professionista e volto televisivo molto noto al pubblico italiano. Nata il 9 settembre 1977 a Vico Equense, in provincia di Napoli, Giovanna Civiti ... spettegolando.it

Il manager dei personaggi tv italiani si racconta al Corriere: "Sonia Bruganelli e Giovanna Civitillo contro di me. Belen Pensa più all'amore che al lavoro. De Filippi non ci ha mai riconosciuto alcun merito" facebook