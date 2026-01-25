LUCA SABBIONI E NATASHA STEFANENKO A DA NOI…A RUOTA LIBERA

Domenica 25 gennaio alle 17.20 su Rai 1, torna “Da noi…a Ruota Libera” con Francesca Fialdini. L’episodio presenta interviste a Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko, insieme a storie di persone che hanno affrontato sfide e cambiamenti, dimostrando come il coraggio e la volontà possano portare a una nuova fase di vita. Un appuntamento dedicato a racconti di rinascita e di speranza, attraverso testimonianze autentiche e riflessioni profonde

Nuovo appuntamento, domenica 25 gennaio alle 17.20 su Rai 1, con “Da noi.a Ruota Libera”, con le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti del mondo dello spettacolo e i racconti di storie di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio. Tra gli ospiti l’attrice e conduttrice Natasha Stefanenko e l’impenditore Luca Sabbioni, una coppia da favola: a 30 anni dal loro primo matrimonio civile, qualche settimana fa si sono risposati in Brasile con nozze religiose. E poi, l’attrice Ilenia Pastorelli, ora al cinema con la commedia “Prendiamoci una pausa” e in libreria con il suo primo romanzo “Non so come è successo”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

