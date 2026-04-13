Chernobyl 40 anni dall’incidente nucleare | a Napoli due protagonisti

In occasione del 40° anniversario dell’incidente di Chernobyl, a Napoli si sono incontrati due liquidatori ucraini, protagonisti delle operazioni di gestione e contenimento dell’incidente del 1986. L’assessore alla Salute e al Verde del Comune ha ricevuto i due in Sala Giunta. La commemorazione ha coinvolto i rappresentanti delle autorità locali e i testimoni diretti degli interventi effettuati durante la crisi nucleare.

In occasione del 40° anniversario della tragedia di Chernobyl, l’assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, ha incontrato in Sala Giunta due liquidatori ucraini, protagonisti degli interventi di gestione e contenimento dell’incidente nucleare del 1986. Si tratta di Volodymyr Chartorynskyi (1960), medico e colonnello del servizio medico delle Forze Armate ucraine, che partecipò alle operazioni di liquidazione come terapeuta?radiologo del Distretto Militare dei Carpazi, e Serhii Vashchuk (1961), ufficiale in congedo delle Forze Armate ucraine, coinvolto nelle attività di decontaminazione con il 39° Reggimento di difesa chimica dello stesso Distretto.🔗 Leggi su Ildenaro.it Allarme per la centrale nucleare di Chernobyl: cosa è successoA causa di attacchi russi l’impianto «ha perso tutta l’energia elettrica esterna». Leggi anche: Ucraina: centrale nucleare di Chernobyl ricollegata alla rete elettrica