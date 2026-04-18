Chelsea in crisi | il miracolo di Sanchez non ferma il 4° ko

Il Chelsea ha subito una sconfitta contro il Manchester United, segnando il quarto risultato negativo consecutivo in campionato. Durante la partita, un intervento di Robert Sanchez ha evitato un gol, ma non è stato sufficiente a cambiare l’esito dell’incontro. La squadra si trova in una fase difficile, con numerosi problemi evidenziati dalle recenti prestazioni. La squadra londinese tenta di reagire mentre affronta questa serie negativa.

Il Chelsea subisce un duro colpo nel match contro il Manchester United, dove una prestazione individuale di Robert Sanchez non è riuscita a frenare un momento di crisi profonda per i Blues. Durante lo scontro, l’estremo difensore ha compiuto un intervento miracoloso che ha evitato un gol facile, ma la sua impresa non ha cambiato l’andamento della sfida in campionato. Il riflesso decisivo di Sanchez nella ripartenza dello United. L’episodio centrale si è sviluppato su un contropiede fulmineo lanciato dai giocatori del Manchester United. Bruno Fernandes ha puntato direttamente verso l’area avversaria cercando Cunha, ma il pallone ha deviato sulle linee di Fofana, trasformandosi in un pericolo imminente di autogol.🔗 Leggi su Ameve.eu

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