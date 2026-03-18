Il Paris Saint-Germain ha vinto 3-0 contro il Chelsea a Londra, confermando il risultato della gara d'andata a Parigi, che si era conclusa 5-2. La squadra francese si è assicurata così l'accesso ai quarti di finale della Champions League. La partita si è svolta senza sorprese, con il club francese che ha dominato l'incontro.

LONDRA (INGHILTERRA) – Tutto facile per il Psg, che batte per 3-0 il Chelsea anche a Londra e ribadisce la superiorità vista nella gara d'andata di Parigi – conclusasi 5-2 -, conquistando l'accesso ai quarti di Champions League. Kvaratskhelia, Barcola e Mayulu i marcatori per i francesi, che nel prossimo turno incontreranno la vincente dell'ottavo tra Liverpool e Galatasaray. Parte forte il Chelsea ma è il Psg a sbloccare il parziale, grazie al lancio di Safonov, gestito male da Sarr, a favorire così Kvaratskhelia che vince il duello col difensore dei Blues e insacca il pallone. Duro colpo per i londinesi, che otto minuti più tardi subiscono anche il raddoppio: transizione perfetta dei parigini, con la palla che da Zaire-Emery passa per Hakimi e poi per Barcola, che aggancia e calcia di prima trovando un grande angolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tutto facile per il Psg, Chelsea ko 3-0 e francesi ai quarti di Champions

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