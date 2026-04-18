Lungo l’Aurelia, la protesta si è fatta sentire con forza, raccogliendo il sostegno di diverse voci del territorio. Tra queste, quella del sindaco di Capalbio, che ha espresso la speranza che si possano compiere passi in avanti. La sua voce si aggiunge a un coro di cittadini e rappresentanti locali che chiedono interventi concreti sulla strada.

La voce del territorio si è alzata forte e compatta lungo l’Aurelia, ma fra tutte è quella del sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini (nella foto), a sintetizzare il senso della protesta. "È una manifestazione importante – ha detto Chelini – che crediamo e speriamo sia decisiva". Parole che arrivano al termine di anni di richieste e mobilitazioni, ma che questa volta si inseriscono in un contesto diverso, con un territorio, almeno stando alla manifestazione di ieri, unito nel chiedere interventi immediati. Il primo cittadino non usa mezzi termini nel descrivere la situazione. "È uno scempio vero – continua –. Più volte mi sono trovato a fare una contabilità macabra delle morti che si sono susseguite su questo tratto".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chelini: "Credo e spero che si facciano passi in avanti"

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