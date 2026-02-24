Mio padre era un minatore coltivavamo verdure per sopravvivere Spero che a Sanremo non mi facciano cantare non so ancora leggere le note | parla Irina Shayk

Irina Shayk ricorda il padre, minatore, e il suo lavoro di coltivare verdure per sopravvivere, perché ha deciso di partecipare a Sanremo. La modella ha confessato di essere preoccupata di dover cantare, dato che ancora non sa leggere le note musicali. La sua storia di vita si intreccia con il desiderio di affrontare questa nuova sfida, lontana dai riflettori e dalle copertine. Ora si prepara a salire sul palco con determinazione.

Prima le passerelle internazionali, le copertine patinate e le relazioni con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper. Ora, il palco del Teatro Ariston. Irina Shayk si prepara a debuttare come co-conduttrice della quarta serata del F estival di Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti. Alla vigilia di questo nuovo traguardo, la top model quarantenne ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, svelando lati inediti di sé e ricordando un’infanzia segnata dalla povertà estrema, lontanissima dai riflettori che oggi la circondano. Dalle miniere al Kazakistan fino all’Ariston. “Non immaginavo di diventare una top model”, confida Shayk al Corriere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Carlo Conti: «Il potere non mi interessa, dopo il successo bisogna pedalare. La felicità è stare sul divano, andare a pesca con mio figlio. A Sanremo 2026 arriva Irina Shayk»Carlo Conti non si lascia catturare dai riflettori.

Sanremo 2026, Pausini co-conduttrice fissa: "Carlo, spero che mi farai cantare". La replica di Conti è divertenteÈ confermato: Laura Pausini sarà co-conduttrice fissa di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti.

Irina Shayk: mio padre era un minatore, fino a 18 anni solo una tv in bianco e nero. Il rapporti con l’ex Cooper? Bisogna saperli gestireLa supermodella russa condurrà, con Carlo Conti e Laura Pausini, la terza serata del festival. «Amo la musica italiana. I miei idoli? Mina, Celentano e Battiato» ... corriere.it

Mio padre era un ciclista scarso, poi si ruppe una gamba: così nacque la maglia giallaCi sono storie imprenditoriali che nascono dalla passione prima ancora che dall'intuizione commerciale. La Santini Cycling è una di queste: un'eccellenza bergamasca che da sessant'anni veste i più ... quotidiano.net

La super model co-conduttrice di Carlo Conti giovedì: “Una donna è bella a ogni età. A 8 anni ero già seduta al pianoforte, mia madre era insegnante di musica. In Italia la moda è cultura, Armani è un capolavoro senza tempo” Leggi l'articolo #IrinaShayk - facebook.com facebook

