Guerra in Ucraina Crosetto | Ho incontrato Umerov spero in passi avanti concreti – Il video

Il ministro Crosetto ha incontrato Umerov, portando avanti i colloqui sulla guerra in Ucraina. Durante l’incontro, hanno discusso di possibili avanzamenti concreti nelle trattative di pace, con particolare attenzione alle prossime mosse sul campo. Crosetto ha riferito di aver parlato a lungo con Umerov e di sperare in risultati tangibili. La discussione si è focalizzata su iniziative pratiche per ridurre le tensioni, mentre le parti si preparano a nuovi incontri. La situazione rimane complessa, ma l’incontro segna un passo importante.
(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "Ho visto lungamente Umerov e la sua delegazione, abbiamo parlato dei passi avanti in questa difficilissima trattativa. L'ho trovato non pessimista, meno pessimista di altre volte, spero che si potranno fare dei passi concreti in avanti verso un cessate il fuoco e poi verso la pace" così il Ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2025-2026 della Scuola Carabinieri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Guerra Ucraina-Russia, conclusi a Berlino colloqui tra Zelensky e delegazione Usa, Umerov: “Possibili passi avanti verso la pace già oggi”: news in direttaOggi si svolge a Berlino un nuovo vertice tra Zelensky e leader europei, tra cui Meloni, dopo gli incontri con la delegazione americana.
