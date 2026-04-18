Che fine ha fatto Giuliano Ferrara

Giuliano Ferrara è stato una figura di spicco nel panorama culturale e politico italiano. Leader nei movimenti studenteschi, ha poi fondato un quotidiano molto diffuso e ha ricoperto il ruolo di ministro. È anche noto come personaggio televisivo. Attualmente, però, la sua presenza pubblica e le sue attività sono meno visibili rispetto al passato. La sua storia professionale comprende diverse tappe di rilievo nel mondo dell'informazione e della politica italiana.

Giuliano Ferrara è uno dei grandi intellettuali d’Italia. Leader dei movimenti studenteschi, giornalista fondatore di uno dei quotidiani più autorevoli del Paese, ex ministro nonché volto noto del piccolo schermo. Da qualche anno, anche a causa di qualche problema di salute, sembra esser scomparso dalla vita pubblica, seppur continui a portare avanti le proprie battaglie ideologiche con lo stesso fervore di un tempo. La carriera da giornalista. Giuliano Ferrara è nato a Roma il 7 gennaio del 1952 da genitori, si legge su Il Foglio, “iscritti al partito comunista dal ’42, partigiani combattenti senza orgogli luciferini né retoriche combattentistiche.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Che fine ha fatto Giuliano Ferrara L'ho visto annusare più volte.. La rivelazione di Cino Tortorella Notizie correlate Che fine ha fatto $CORONA, la cripto di Fabrizio Corona che alla fine gli è costata 200.000 euroDopo aver bloccato il sito da cui venivano venduta $CORONA, ora Consob ha deciso di multare Fabrizio Corona per la memecoin lanciata nel febbraio del... Che fine ha fatto Jaguar?Negli ultimi mesi ha venduto una manciata di auto e punta a fare veicoli elettrici di lusso, per ora senza grandi risultati A febbraio, in tutta... Contenuti di approfondimento Si parla di: Il falso mito della Chiesa pacifista; Ferrara sulla Biennale sta con l’Ue: Il padiglione russo non è uno spazio libero ma arte dello Stato. Che fine ha fatto Giuliano FerraraGiuliano Ferrara è uno dei grandi intellettuali d’Italia. Leader dei movimenti studenteschi, giornalista fondatore di uno dei quotidiani più autorevoli del Paese, ex ministro nonché volto noto del ... dilei.it