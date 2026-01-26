Che fine ha fatto $CORONA la cripto di Fabrizio Corona che alla fine gli è costata 200.000 euro

Dopo il blocco del sito di vendita di $CORONA, la cripto di Fabrizio Corona, e la multa decisa da Consob nel 2025, si fanno sempre più evidenti le conseguenze di un progetto che ha coinvolto investitori e attenzione pubblica. La vicenda evidenzia le sfide e i rischi legati alle criptovalute e alle memecoin, soprattutto quando si tratta di iniziative promosse da figure pubbliche senza un quadro regolamentare chiaro.

Dopo aver bloccato il sito da cui venivano venduta $CORONA, ora Consob ha deciso di multare Fabrizio Corona per la memecoin lanciata nel febbraio del 2025. La sanzione amministrativa sarà di 200.000: mancano delle parti nella documentazione tecnica.🔗 Leggi su Fanpage.it

Consob multa Fabrizio Corona per 200 mila euro, violato il regolamento Ue sulle cripto col "memecoin $Corona"La Consob ha sanzionato Fabrizio Corona con una multa di 200 mila euro per aver promosso il memecoin $Corona, violando le normative europee sulle criptovalute.

Ancora guai per Fabrizio Corona, la Consob lo sanziona per 200 mila euro: «Ha violato il regolamento Ue sulle cripto attività»Fabrizio Corona è stato sanzionato dalla Consob con una multa di 200 mila euro per aver violato il regolamento Ue sulle criptoattività.

ULTIM'ORA - Il giudice blocca Fabrizio Corona La puntata di Falsissimo del 26 gennaio su Signorini non potrà andare in onda - facebook.com facebook

Un giudice ha ordinato a Fabrizio Corona di non pubblicare nuovi contenuti su Alfonso Signorini e di rimuovere quelli già online x.com