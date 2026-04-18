Le opere di Marko Rupnik, un prete coinvolto in un procedimento legale presso il Vaticano, sono al centro di un dibattito dopo le accuse di abusi sessuali presentate da circa venti suore. Rupnik, noto artista e religioso, si trova sotto inchiesta e le sue creazioni sono state oggetto di discussione, senza che siano state prese decisioni definitive riguardo alla loro gestione o al loro destino.

Questi luoghi sono perlopiù chiese, e l’artista è un teologo ed ex prete gesuita, Marko Rupnik, mosaicista sloveno di 71 anni apprezzato e richiesto, ma accusato di abusi sessuali e psicologici ai danni di diverse suore. La storia era emersa nel 2022 ed era poi stata molto ripresa dai media quando nel 2024 due ex suore tra le circa venti donne che accusavano Rupnik raccontarono pubblicamente le presunte violenze subite. Dissero che le violenze risalivano agli anni Ottanta, quando loro erano suore poco più che ventenni della Comunità Loyola di Lubiana, in Slovenia, e che erano avvenute anche nei decenni successivi a Roma, nel Centro Aletti. È un centro di studi teologici e artistici che realizza opere religiose per le chiese, e di cui Rupnik è stato a lungo direttore artistico.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Che fare dei mosaici di un prete accusato di abusi sessuali?

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