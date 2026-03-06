Accusato di abusi sessuali | assolto

Un uomo accusato di aver abusato della sorellina della moglie per sei anni è stato assolto al termine del processo. Durante le udienze sono stati ascoltati numerosi testimoni di entrambe le parti, ma la credibilità della vittima è risultata contestata. La decisione finale ha riconosciuto l’innocenza dell’imputato, che non dovrà rispondere di questi reati.

Era accusato di aver abusato sessualmente della sorellina della moglie per ben sei anni ma, al termine del processo, e, dopo l'ascolto di decine e decine di testimoni dell'accusa e della difesa, è emerso che la vittima non era credibile. In parole più semplici, si era inventata tutto. Per questo motivo un 25enne di origini cinesi residente a Montegranaro, difeso dagli avvocati Chiara Arcangeli e Michela Romagnoli, è stato assolto dal Collegio penale del tribunale di Fermo, presieduto dal giudice Mila Bondi Ciutti, dove era stato chiamato a rispondere del reato di violenza sessuale plurima e continuata su minorenne. Anche il pm, Marinella Bosi, a conclusione del dibattimento, ha chiesto l'assoluzione.

