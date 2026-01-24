accusato di abusi sessuali si dimette il sindaco sgroi

Giovanni Sgroi si è dimesso dalla carica di sindaco di Rivolta d’Adda, dopo essere stato messo ai domiciliari il 23 maggio con l’accusa di violenza sessuale su quattro pazienti. Il 70enne medico, ex primario ospedaliero, aveva assunto l’incarico nel ottobre 2021 e era stato sospeso dal prefetto di Cremona subito dopo l’arresto. La decisione giunge in un contesto di approfondimenti sulle accuse e le sue implicazioni pubbliche.

Giovanni Sgroi si è dimesso da sindaco di Rivolta d’Adda. Ai domiciliari dal 23 maggio per l’accusa di violenza sessuale su quattro pazienti donne, il 70enne medico, ex primario ospedaliero, ha deciso di lasciare la carica che ricopriva dall’ottobre 2021 e dalla quale era peraltro stato sospeso dal prefetto di Cremona all’indomani del suo arresto. Con le dimissioni del primo cittadino decade l’intero consiglio comunale. In riva all’Adda arriverà un commissario prefettizio che amministrerà il Comune fino a nuove elezioni. "Con senso di responsabilità istituzionale e nel pieno rispetto delle norme vigenti – afferma la vicesindaco Mariana Patrini a nome del gruppo di maggioranza consiliare di centrodestra Rivolta Dinamica – informiamo che il sindaco Giovanni Sgroi ha formalizzato la decisione di rassegnare le proprie dimissioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

