Che cos’è la Janfada e perché migliaia di donne sono scese in piazza a Teheran con le armi

Migliaia di donne di tutte le età hanno partecipato ieri a una marcia a Teheran, portando con sé armi e mostrando la loro volontà di difendere il paese da eventuali minacce esterne. La manifestazione ha attirato l'attenzione sui temi della sicurezza e della partecipazione femminile in un contesto di tensioni politiche e militari. La marcia ha coinvolto un vasto numero di partecipanti, tutte unite nel loro intento di sostenere la difesa nazionale.

Migliaia di donne di tutte le età hanno partecipato, ieri, a una marcia a Teheran per dimostrare la loro disponibilità a difendere l’Iran da qualsiasi aggressione nemica, anche imbracciando le armi. Si tratta di donne che si sono registrate online alla campagna Janfada, mettendosi a disposizione per sostenere con il loro contributo, anche sul campo, se necessario, le forze armate iraniane. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Observer Post Hindi (@theophindi) Le adesioni online. Lanciata il 29 marzo come campagna di messa a disposizione per difendere l’Iran, la campagna Janfada ha raccolto da subito risultati definiti straordinari: sono oggi infatti già 27 milioni gli iraniani che hanno deciso di procedere con la loro registrazione online al movimento.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate 8 marzo, migliaia di persone in piazza a Roma per i diritti delle donne: “Situazione peggiorata con il governo Meloni”Migliaia le persone scese in piazza a Roma in occasione della giornata internazionale per i diritti delle donne. 8 marzo, migliaia di donne in piazza in PerùMigliaia di donne hanno fatto sentire la loro voce a Lima, in Perù, in vista della Giornata Internazionale della Donna.