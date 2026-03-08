8 marzo migliaia di donne in piazza in Perù

In occasione dell’8 marzo, migliaia di donne si sono riunite in piazza a Lima, in Perù, per partecipare a manifestazioni pubbliche in vista della Giornata Internazionale della Donna. La mobilitazione ha coinvolto diverse zone della città, con donne di varie età che hanno sfilato per esprimere le proprie richieste e rivendicazioni. La manifestazione ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e media locali.

Migliaia di donne hanno fatto sentire la loro voce a Lima, in Perù, in vista della Giornata Internazionale della Donna. Hanno sfilato lungo una delle principali vie della capitale, alcune battendo tamburi, altre organizzando dimostrazioni colorate per protestare contro diverse questioni che colpiscono le donne. Un gruppo si è steso sulla strada, coperto da un lungo telo rosso e con cartelli contro le autorità del paese. Uno recitava: "Non vogliamo stupratori in Parlamento, figuriamoci nel palazzo." Un altro denunciava: "Sterilizzazioni forzate, mai più." Quest'ultimo riferimento riguarda il programma di sterilizzazioni forzate attuato durante l'amministrazione dell'ex presidente Alberto Fujimori.