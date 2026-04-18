Le squadre italiane di volley maschile hanno definito da tempo la loro partecipazione alle competizioni europee della prossima stagione. Perugia e Civitanova hanno confermato ufficialmente la qualificazione alla Champions League 2026-2027, mentre anche Verona si sta preparando per le sfide internazionali, garantendo la presenza italiana nelle principali competizioni continentali.

Le sorti delle competizioni europee per la stagione 2026-2027 sono ormai tracciate per le principali realtà del volley maschile italiano, con Perugia e Civitanova che hanno già assicurato il proprio posto nella Champions League. Il verdetto arriva grazie al raggiungimento della finale scudetto, un traguardo che garantisce l’accesso alla massima corsa continentale indipendentemente dall’esito del confronto finale previsto per mercoledì 6 maggio. Mentre i Block Devils e la Lube si preparano a sfidarsi per il titolo nazionale, il quadro delle qualificazioni italiane si completa con la presenza di Verona e Piacenza nelle coppe europee. La gerarchia delle coppe: dai protagonisti dello scudetto ai nuovi sognatori europei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions League: Perugia, Civitanova e Verona blindano l’Europa

Sir Susa Scai Perugia vs. Cucine Lube Civitanova - Quarti Del Monte Coppa Italia | Match Highlights

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