Volley Final Four di Champions League a Torino! Perugia Civitanova e Trento vogliono esserci

La Final Four di Champions League di volley maschile si terrà alla Inalpi Arena di Torino il weekend del 16-17 maggio 2026. Le quattro squadre che parteciperanno sono Perugia, Civitanova, Trento e un'altra formazione ancora da definire. Perugia è la squadra detentrice del titolo in carica, mentre le altre tre vogliono conquistare il trofeo europeo.

La Final Four della Champions League 2025-2026 di volley maschile si disputerà alla Inalpi Arena di Torino nel weekend del 16-17 maggio, quando le migliori quattro squadre del Vecchio Continente si contenderanno il titolo di Campione d’Europa, attualmente detenuto da Perugia. Perugia e Civitanova si sono qualificate direttamente ai quarti di finale: i Campioni del Mondo attenderanno i vincenti del confronto tra gli spagnoli del Guaguas Las Palmas e i francesi del Montpellier, mentre la Lube sarà chiamata a un impegnativo testa a testa contro i polacchi dello Zawiercie. Trento sarà costretta ad affrontare i polacchi del Projekt Varsavia nei playoff e in caso di vittoria incrocerà i polacchi del Lublino, con possibile derby in semifinale contro Perugia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Final Four di Champions League a Torino! Perugia, Civitanova e Trento vogliono esserci Tabellone Champions League volley 2026: Perugia e Civitanova ai quarti, Trento deve risalireSi è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della Champions League 2025-2026 di volley maschile. Scatta la Champions di volley: Perugia difende il trono, riecco Trento e CivitanovaParte la Champions League uomini che vede al via per l’Italia i campioni italiani dell’Itas Trentino, i campioni europei della Sir Sicoma Perugia e... Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Del Monte® Coppa Italia A3, gli orari della Final Four di Belluno; 2026 CEV Champions League, definito il tabellone finale. Negli ottavi sfida con Varsavia; A BELLUNO ARRIVA LA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA DI VOLLEY SERIE A3; BELLUNO | GRANDE VOLLEY A BELLUNO CON LE FINAL FOUR DI COPPA ITALIA A3. Volley, Final Four di Champions League a Torino! Perugia, Civitanova e Trento vogliono esserciLa Final Four della Champions League 2025-2026 di volley maschile si disputerà alla Inalpi Arena di Torino nel weekend del 16-17 maggio, quando le ... oasport.it Volley: le Final Four di Champions League maschile 2026 a TorinoTorino farà da cornice alla Final Four della CEV Champions League 2026 maschile che si terrà presso l’iconica Inalpi Arena il prossimo 16 e 17 maggio. L’accordo raggiunto tra la Cev, la Federazione it ... umbria24.it Il capoluogo piemontese sarà la sede della Final Four della CEV Champions League 2026 maschile che si giocherà all’Inalpi Arena il prossimo 16 e 17 maggio - facebook.com facebook Pallavolo: Torino ospiterà la Final four di Champions maschile. All'Inalpi Arena l'evento in programma il 16 e 17 maggio #ANSA x.com