Volley Final Four di Champions League a Torino! Perugia Civitanova e Trento vogliono esserci

La Final Four di Champions League di volley maschile si terrà alla Inalpi Arena di Torino il weekend del 16-17 maggio 2026. Le quattro squadre che parteciperanno sono Perugia, Civitanova, Trento e un'altra formazione ancora da definire. Perugia è la squadra detentrice del titolo in carica, mentre le altre tre vogliono conquistare il trofeo europeo.

La Final Four della Champions League 2025-2026 di volley maschile si disputerà alla Inalpi Arena di Torino nel weekend del 16-17 maggio, quando le migliori quattro squadre del Vecchio Continente si contenderanno il titolo di Campione d’Europa, attualmente detenuto da Perugia. Perugia e Civitanova si sono qualificate direttamente ai quarti di finale: i Campioni del Mondo attenderanno i vincenti del confronto tra gli spagnoli del Guaguas Las Palmas e i francesi del Montpellier, mentre la Lube sarà chiamata a un impegnativo testa a testa contro i polacchi dello Zawiercie. Trento sarà costretta ad affrontare i polacchi del Projekt Varsavia nei playoff e in caso di vittoria incrocerà i polacchi del Lublino, con possibile derby in semifinale contro Perugia. 🔗 Leggi su Oasport.it

