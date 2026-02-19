Tabellone Champions League volley 2026 | Perugia e Civitanova ai quarti Trento deve risalire

Perugia e Civitanova passano ai quarti di finale della Champions League 2026, mentre Trento deve ancora recuperare punti importanti. Le vittorie nelle ultime giornate hanno permesso alle due squadre italiane di assicurarsi un posto tra le migliori otto. Trento, invece, ha affrontato una sconfitta dura, che complica il suo cammino. La fase a eliminazione diretta si giocherà a partire dalla prossima settimana, con incontri decisivi ancora da programmare. La corsa ai titoli continua senza sosta.

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della Champions League 2025-2026 di volley maschile. A determinare la griglia sono stati i piazzamenti ottenuti dalle squadre al termine della fase a gironi: le vincitrici dei cinque raggruppamenti hanno staccato il biglietto per i quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno passare dai playoff. Destino diverso per le quattro formazioni italiane che partecipano alla massima competizione europea. Perugia e Civitanova si sono qualificate direttamente ai quarti di finale: i Campioni del Mondo attenderanno i vincenti del confronto tra gli spagnoli del Guaguas Las Palmas e i francesi del Montpellier, mentre la Lube sarà chiamata a un impegnativo testa a testa contro i polacchi dello Zawiercie. 🔗 Leggi su Oasport.it

