Accuse ai docenti nei volantini scoppia la polemica La Cgil | No alla propaganda nelle scuole

In Forlì, Azione Studentesca ha distribuito volantini davanti alle scuole, accusando i docenti di diffondere propaganda. La Cgil risponde con fermezza, chiedendo di fermare questa campagna di diffamazione. La disputa coinvolge studenti, insegnanti e rappresentanti sindacali, che si confrontano sulla legittimità di queste azioni.

Flc Cgil, Cgil e Rete degli Studenti Medi condannano l’iniziativa di Azione Studentesca davanti agli istituti del Forlivese-Cesenate: "Attacco alla democrazia e alla libertà di insegnamento" Volantinaggi davanti alle scuole e accuse ai docenti: si accende lo scontro nel Forlivese dopo l’iniziativa di Azione Studentesca davanti a diversi istituti del territorio. Flc Cgil Forlì-Cesena, Cgil e Rete degli Studenti Medi parlano di un “attacco alla democrazia e alla libertà di insegnamento”, condannando duramente i contenuti dei volantini, ritenuti aggressivi e mistificatori. “Come Flc Cgil Forlì Cesena, Cgil Forlì Cesena e Rete degli Studenti Medi esprimiamo la più dura condanna nei confronti dell'azione di volantinaggio messa in atto da Azione Studentesca davanti a diversi istituti scolastici del nostro territorio - scrive il sindacato -.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Durante la rassegna stampa del mattino si affrontano temi come il ruolo dei docenti e la presenza di propaganda politica nelle scuole.

