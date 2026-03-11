L’autotrasporto italiano si trova di fronte a un nuovo aumento del prezzo del gasolio, che ha portato l’associazione Casartigiani a chiedere interventi immediati. La situazione sta creando tensioni nel settore, mentre gli operatori manifestano preoccupazione per le conseguenze di questa crescita dei costi. La questione ha attirato l’attenzione di chi lavora quotidianamente nel trasporto di merci su strada.

Tarantini Time Quotidiano Il nuovo aumento del prezzo del gasolio riaccende le preoccupazioni nel settore dell’autotrasporto. A lanciare l’allarme è Casartigiani Puglia, che segnala le difficoltà crescenti delle imprese del comparto, alle prese con costi operativi sempre più elevati che rischiano di compromettere la sostenibilità economica dell’attività. Casartigiani, attraverso SNA Casartigiani – il sindacato nazionale dell’autotrasporto – fa parte del coordinamento UNATRAS, che nelle ultime ore ha denunciato pubblicamente l’andamento dei prezzi dei carburanti e le possibili dinamiche speculative che incidono sui costi delle aziende. “L’autotrasporto rappresenta un servizio essenziale per il funzionamento dell’economia reale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Caro gasolio, allarme dell’autotrasporto: Casartigiani chiede interventi urgenti

