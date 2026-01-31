Il cervello dei nonni e il tempo con i nipoti | una relazione che preserva dal declino cognitivo e ispira nuove risposte alla solitudine
Una ricerca rivela che passare del tempo con i nipoti aiuta i nonni a mantenere in forma il cervello. Non si tratta solo di un legame affettivo, ma di un’attività che può contrastare il declino cognitivo e la solitudine. Gli esperti sottolineano come questa relazione abbia effetti concreti sulla salute mentale degli anziani, spingendo a considerare il ruolo dei nipoti non solo come un momento di affetto, ma anche come un vero e proprio gesto di cura per la propria mente.
Il dato interessante è che i benefici emergono soprattutto quando il coinvolgimento non è né marginale né eccessivamente gravoso. Una relazione significativa, ma sostenibile, rafforza il senso di utilità sociale, riduce i livelli di stress e contrasta la solitudine, uno dei principali fattori di rischio per depressione e decadimento cognitivo nella popolazione anziana. In altre parole, il tempo condiviso con i nipoti non agisce solo sul piano affettivo ma diventa una vera e propria pratica di prevenzione, capace di incidere sulla qualità dell’invecchiamento, indipendentemente dal contesto socioeconomico o dal tipo di famiglia di appartenenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
