A Santarcangelo tanti negozi chiusi Più parcheggi per fermare la crisi

A Santarcangelo molti negozi sono chiusi e sono stati aggiunti più parcheggi per cercare di affrontare la crisi commerciale. Il commercio locale, secondo il capogruppo di Alleanza civica, non può dipendere esclusivamente dagli eventi. La situazione viene descritta come difficile, con segnali evidenti di un settore in affanno che tenta di trovare soluzioni pratiche.

"Il commercio a Santarcangelo è in affanno e non può basarsi solo sugli eventi". Barnaba Borghini, il capogruppo di Alleanza civica, va dritto al punto e fotografa la situazione di Santarcangelo. "I flussi non sempre si traducono in acquisti e molti settori soffrono gran parte dell’anno – spiega – Santarcangelo si conferma una piazza attrattiva, ma con crescenti difficoltà di tenuta. Alle nuove aperture si affiancano numerose chiusure e spostamenti di attività, mentre in centro aumentano gli spazi sfitti e nelle frazioni la situazione è ancora più critica". "Nemmeno il Natale ha dato la spinta attesa. Non ha garantito risultati rilevanti, nonostante i recenti tentativi di rilancio – osserva Borghini – Servono interventi più incisivi e continuativi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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