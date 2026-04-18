C’era una volta il farmacista mestiere che si tramandava di genitore in figlio

Un tempo il mestiere del farmacista si tramandava di generazione in generazione, rappresentando anche un investimento economico considerevole. La gestione di una farmacia era molto più di un semplice servizio alla comunità, poiché generava profitti rilevanti. Quando nessun membro della famiglia era in grado di continuare l’attività, la farmacia veniva venduta a un prezzo elevato, spesso superiore a molte altre attività commerciali.

Un tempo era più di un’assicurazione sulla vita: una macchina da utili. E quando nessuno della famiglia era in grado di proseguire l’attività, veniva venduta a peso d’oro. Una questione di miliardi di lire. Ora le farmacie, in tutta Italia, non solo a Piacenza e provincia, sono sempre meno a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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