Don Federico lancia l’allarme a Porta a Lucca, una volta considerata la zona più elegante di Pisa. Ora la situazione è diversa: le case si svuotano, gli anziani restano e i giovani preferiscono altre zone. La spopolamento cambia il volto di un quartiere che un tempo era punto di riferimento per la città.

"Una volta c’era l’idea che Porta a Lucca era la zona bene di Pisa, oggi non è più così tra spopolamento e invecchiamento della popolazione. Tuttavia resta uno dei quartieri più affascinanti, accoglienti e in grado di dialogare coi giovani". A dirlo è don Federico Franchi, 40 anni, parroco da un anno e mezzo a Porta a Lucca dopo un decennio da viceparroco. Uno che il quartiere lo attraversa ogni giorno, tra famiglie che se ne vanno, studenti che arrivano, messe da spostare e anche assemblee infuocate sulla nuova ztl. Com’è essere parroco di Porta a Lucca? "Una sfida affascinante, a tratti faticosa, ma devo dire che c’è tanta generosità e affetto verso il quartiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Don Federico e Porta a Lucca: "C’era una volta la zona bene che oggi però si sta spopolando"

