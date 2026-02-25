Il figlio di Gianni Morandi è in gara a Sanremo 2026 e gli è arrivata una bellissima dedica da parte del genitore fiero di lui

C ’è anche il figlio di Gianni Morandi sul palco di Sanremo 2026, Tredici Pietro, uno dei tre figli d’arte in gara quest’anno (gli altri sono Leo Gassmann, figlio di Alessandro, e LDA, figlio di Gigi D’Alessio). Morandi senior, però, lo guarda da lontano, stessa scelta degli altri genitori famosi, per evitare di farsi ingombrante, rischio sempre dietro l’angolo quando un “figlio di“ prova a spiccare il volo seguendo percorsi già tracciati. Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi esce con il suo album «Non guardare giù» X Leggi anche › Tredici Pietro a Sanremo 2026: cosa racconta “Uomo che cade” Gianni Morandi e la dedica a Tredici Pietro. Gianni Morandi ha rivolto però un pensiero bellissimo al figlio, dedica piena d’amore. «Stasera salirai sul palco di Sanremo. La mamma ed io ti guarderemo emozionati, in silenzio », ha scritto il cantante alla viglia del debutto, condividendo su Instagram uno scatto che lo ritrae con Pietro bambino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

