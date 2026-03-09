Prosegue la striscia di vittorie casalinghe del Centro Tecnico BM Arezzo

Il Centro Tecnico BM Arezzo ha ottenuto una nuova vittoria in casa, continuando la serie positiva iniziata di recente. La squadra ha battuto l’avversario nel match disputato oggi, mantenendo così il suo trend favorevole davanti ai propri tifosi. La partita si è conclusa con un risultato che consolida la posizione della formazione nel campionato in corso.

Arezzo, 9 marzo 2026 – . Gli amaranto di Fioravanti superano al Palasport Estra anche College Borgomanero Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo - CRT Group Borgomanero 86-75 Parziali: 22-17; 47-35; 65-52 Centro Tecnico BM: Pelucchini, 9, Tersillo 12, Toia 20, Ghini, Marcantoni D., Corradossi 19, Zanini 6, Lemmi 9, Raguzzi, Francesconi, Cazzanti 9, Vagnuzzi 2. All.Fioravanti Ass.Libero Acc.Baielli CRT Group: Oliveri 10, Buttiglione 10, Lastella 7, Benzoni 7, Martino, Gaiola 9, Charfi 22, Pellegrino 3, Baiardi, Alberti 3, Bertero 4, Rupil. All. Di Cerbo Nuovo successo per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo che al Palasport Estra centra la sesta vittoria casalinga consecutiva superando il CRT Group Borgomanero.