Centro Prime Cure al Melorio Aveta | Risposta assistenziale immediata

È stata pubblicata la delibera che autorizza l'apertura del Centro Prime Cure presso l’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere. La struttura offrirà un’assistenza immediata ai pazienti che necessitano di cure rapide e non programmate. La realizzazione del centro rappresenta una novità nell’ambito sanitario locale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi di emergenza. La notizia è stata comunicata dall’assessore competente.

Il Centro di Prime Cure presso l’ospedale Melorio di Santa Maria CapuaVetere, diventa realtà. “È stata pubblicata la delibera n. 418 del 16 marzo che istituisce il Centro Prime Cure (C.P.C.) presso l’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere. Un obiettivo che avevo annunciato nelle scorse.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Aveta (M5S): “Ufficiale l’istituzione del Centro Prime Cure all’ospedale Melorio” Rotary Club Cesena: "Cure palliative e hospice, approccio assistenziale attivo"L’importanza delle cure palliative negli aspetti etici, psicologici e relazionali, oltre che medici, è stata al centro dell’incontro del Rotary Club... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Capriolo investito e salvato a Savona: dopo giorni di cure torna libero nel bosco; Beve tutta la notte, poi collassa ubriaco sulla ciclabile - BresciaToday; Paura in centro, esalazioni tossiche in un hotel di via della Frezza: 10 persone soccorse e strade chiuse; Via Nino Dall’Oro, tentata rapina: 23enne aggredito e portato in Ps. L’uomo stava sistemando un fondo di proprietà fuori dal centro abitato. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato all’ospedale regionale di Ancona facebook