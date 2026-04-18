Aveta M5S | Ufficiale l’istituzione del Centro Prime Cure all’ospedale Melorio

È stata pubblicata la delibera numero 418 del 16 marzo, che ufficializza l’istituzione del Centro Prime Cure presso l’ospedale Melorio. La decisione è stata annunciata da un rappresentante del Movimento 5 Stelle, che ha comunicato l’avvio di questa nuova struttura. La delibera definisce le modalità di funzionamento e le risorse assegnate al centro, dedicato a fornire un’assistenza immediata e qualificata ai pazienti.

“È stata pubblicata la delibera n. 418 del 16 marzo che istituisce il Centro Prime Cure (C.P.C.) presso l’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere. Un obiettivo che avevo annunciato nelle scorse settimane, frutto di un lavoro portato avanti sin dal primo giorno in Consiglio regionale, che finalmente viene consacrato in un atto ufficiale”, dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta. “Come specificato nel documento organizzativo – continua Aveta – il servizio h24 è pensato per garantire una risposta assistenziale immediata ai cittadini. È un modello organizzativo attivato in via sperimentale a Santa Maria Capua Vetere, che sarà in grado di rispondere a un’ampia fetta di richieste sanitarie che oggi intasano i pronto soccorso.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aveta (M5S): “Ufficiale l’istituzione del Centro Prime Cure all’ospedale Melorio” Notizie correlate Aveta (M5S): “Villaggio dei Ragazzi, approvato nostro ordine del giorno: ora lavoriamo per aumentare le risorse”Tempo di lettura: 2 minuti“Con l’approvazione unanime, in Consiglio regionale, dell’ordine del giorno sul Villaggio dei Ragazzi tracciamo una... Aveta (M5S): “Stadio del Nuoto di Caserta, in Consiglio regionale tavolo con l’assessore Zabatta per la riapertura”Tempo di lettura: 2 minuti“Ho promosso, in Consiglio regionale, un tavolo operativo con istituzioni, associazioni e rappresentanti del territorio...