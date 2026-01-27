Rotary Club Cesena | Cure palliative e hospice approccio assistenziale attivo
L'incontro del Rotary Club Cesena ha sottolineato l'importanza delle cure palliative, che integrano aspetti medici, psicologici ed etici. Con specialisti come il dottor Marco Maltoni e la dottoressa Elena Amaducci, si è discusso dell’approccio assistenziale attivo negli hospice di Forlipopoli e Savignano sul Rubicone, evidenziando il ruolo fondamentale di un’assistenza che rispetti la dignità del paziente e favorisca il benessere relazionale.
L’importanza delle cure palliative negli aspetti etici, psicologici e relazionali, oltre che medici, è stata al centro dell’incontro del Rotary Club Cesena, presieduto in questa annata da Ombretta Sternini, con il dottor Marco Maltoni, direttore dell’Unità Operativa di cure Palliative dell’Ausl Romagna e responsabile dell’ hospice di Forlipopoli, e la dottoressa Elena Amaducci, responsabile dell’hospice di Savignano sul Rubicone (nella foto). L’occasione è stata quella di ricordare ai soci del sodalizio cesenate che il contributo all’acquisto di un ecografo portatile, in collaborazione con il Rotary Vallerubicone, è uno dei service dell’annata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Rotary Club Cesena ha organizzato una conferenza dedicata all’evoluzione delle cure palliative, un ambito che coinvolge aspetti etici, psicologici, relazionali e sociali, oltre alla componente medica.
