Rotary Club Cesena | Cure palliative e hospice approccio assistenziale attivo

L'incontro del Rotary Club Cesena ha sottolineato l'importanza delle cure palliative, che integrano aspetti medici, psicologici ed etici. Con specialisti come il dottor Marco Maltoni e la dottoressa Elena Amaducci, si è discusso dell’approccio assistenziale attivo negli hospice di Forlipopoli e Savignano sul Rubicone, evidenziando il ruolo fondamentale di un’assistenza che rispetti la dignità del paziente e favorisca il benessere relazionale.

