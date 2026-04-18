Celine Dion gran ritorno alla musica col singolo Dansons ed il tour Paris 2026

Celine Dion torna sulla scena musicale con il singolo Dansons, disponibile in radio e digitale dal 17 aprile. Dopo un periodo di assenza, l'artista annuncia anche un tour previsto per il 2026 a Parigi. La cantante canadese riprende quindi le attività artistiche con un nuovo brano che segna una ripresa della sua carriera. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’artista.

Il ritorno di Celine Dion in musica si chiama Dansons. Il singolo uscito in radio e in digitale il 17 aprile, rappresenta una nuova stagione di rinascita dell’icona mondiale Céline Dion. Ad accompagnare il brano, è disponibile anche il lyric video ufficiale, girato in una suggestiva strada di Parigi dal regista Maxime Allouche. Rafforza l ’atmosfera intima e sospesa del pezzo che vede la reunion artistica con Jean-Jacques Goldman, a dieci anni dalla loro ultima collaborazione su Encore un soir. Con Dansons, Céline torna al repertorio francese che ha segnato gli inizi della sua carriera, fondendo eleganza e profondità emotiva in una ballata intensa e contemporanea.🔗 Leggi su 361magazine.com

Céline Dion annuncia il suo ritorno sul palco a Parigi

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