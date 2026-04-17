Dansons il singolo che segna il ritorno sulle scene di Celine Dion

Da oggi è disponibile in radio e in digitale il nuovo singolo di Celine Dion intitolato “Dansons”. Si tratta del brano che segna il suo ritorno ufficiale nel panorama musicale dopo un periodo di assenza. La canzone è stata pubblicata il 17 aprile e rappresenta il primo progetto discografico dell’artista dopo un intervallo di tempo. La pubblicazione è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui contenuti o su eventuali collaborazioni.

ph. Robin Galiegue MILANO – Da oggi, 17 aprile, è in radio e in digitale “Dansons”, singolo che segna il ritorno sulle scene musicali dell’icona mondiale Celine Dion. Ad accompagnare il brano è disponibile da oggi anche il lyric video ufficiale, girato in una iconica strada di Parigi dal regista Maxime Allouche. La canzone segna una reunion artistica di grande rilievo con Jean-Jacques Goldman, a dieci anni dalla loro ultima collaborazione su “Encore un soir”. Jean-Jacques Goldman e Celine Dion hanno collaborato più volte nel corso degli anni, in particolare per l’album “D’eux”, pubblicato nel 1995, il disco in lingua francese più venduto di sempre, di cui Goldman è stato principale autore.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Dansons”, il singolo che segna il ritorno sulle scene di Celine Dion La Trágica Verdad Sobre El Celine Dion Notizie correlate Si avvicina il ritorno di Celine Dion: gli indizi arrivano da ParigiDopo essersi esibita alla cerlmonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi del 2024, sulla Torre Eiffel con l’emozionante performance sulle note di... Leggi anche: Celine Dion annuncia il ritorno sul palco, 10 concerti a Parigi Contenuti di approfondimento Si parla di: Celine Dion è tornata con Dansons, il nuovo singolo è un inno alla resilienza. Dansons il nuovo singolo che segna il ritorno di Céline DionMilano, 17 apr. (askanews) – Da oggi, venerdì 17 aprile, è in radio e in digitale Dansons (celinedion.lnk.to/Dansons), il nuovo singolo che segna il ritorno sulle scene musicali dell’icona mondiale ... askanews.it Céline Dion torna con Dansons: nuovo singolo e residency a Parigi nel 2026Céline Dion firma il ritorno con il singolo Dansons, frutto della collaborazione con Jean-Jacques Goldman, e annuncia una residency a Parigi nel 2026. megamodo.com