Dansons il singolo che segna il ritorno sulle scene di Celine Dion

Da lopinionista.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi è disponibile in radio e in digitale il nuovo singolo di Celine Dion intitolato “Dansons”. Si tratta del brano che segna il suo ritorno ufficiale nel panorama musicale dopo un periodo di assenza. La canzone è stata pubblicata il 17 aprile e rappresenta il primo progetto discografico dell’artista dopo un intervallo di tempo. La pubblicazione è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui contenuti o su eventuali collaborazioni.

ph. Robin Galiegue MILANO – Da oggi, 17 aprile, è in radio e in digitale “Dansons”, singolo che segna il ritorno sulle scene musicali dell’icona mondiale Celine Dion. Ad accompagnare il brano è disponibile da oggi anche il lyric video ufficiale, girato in una iconica strada di Parigi dal regista Maxime Allouche. La canzone segna una reunion artistica di grande rilievo con Jean-Jacques Goldman, a dieci anni dalla loro ultima collaborazione su “Encore un soir”. Jean-Jacques Goldman e Celine Dion hanno collaborato più volte nel corso degli anni, in particolare per l’album “D’eux”, pubblicato nel 1995, il disco in lingua francese più venduto di sempre, di cui Goldman è stato principale autore.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - “Dansons”, il singolo che segna il ritorno sulle scene di Celine Dion

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