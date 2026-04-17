Esce Dansons di Celine Dion il singolo segna il ritorno sulle scene musicali

Da lanazione.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 aprile è disponibile in radio e digitale il nuovo singolo di Céline Dion intitolato

Dal 17 aprile è in radio e in digitale Danson, il nuovo singolo che segna il ritorno sulle scene musicali dell'icona mondiale Céline Dion. Ad accompagnare il brano, è disponibile anche il lyric video ufficiale, girato in una iconica strada di Parigi dal regista Maxime Allouche. Il brano segna una reunion artistica di grande rilievo con Jean-Jacques Goldman, a dieci anni dalla loro ultima collaborazione su Encore un soir. Dansons vede Céline tornare al repertorio francese che ha segnato gli inizi della sua carriera e unisce eleganza e profondità emotiva. Ricevuto da Céline già nel 2020, il brano ha trovato la sua realizzazione solo nel 2026, diventando così simbolo di un ritorno artistico tanto atteso quanto significativo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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My All - Celine Dion ft Lady Gaga ( Official music video) deeply emotional.

Video My All - Celine Dion ft Lady Gaga ( Official music video) deeply emotional.

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